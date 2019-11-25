Кокляев – перед боем с Емельяненко: Я привел свой организм в боевое состояние - Советский спорт
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25 ноября 2019 19:09Гичунцев Артур

Кокляев – перед боем с Емельяненко: Я привел свой организм в боевое состояние

Встреча состоится 29 ноября.

Многократный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев поделился ожиданиями от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Я привел свой организм в боевое состояние. Моя масса – это мой плюс, мой конек. У меня нет никакого коронного удара.

Саша сказал, что мне будет тяжело? Да, будет. Но главное – дышать. Если я буду это делать, то буду хорошо видеть, а если буду хорошо видеть, то смогу хорошо ударить», – передает слова Кокляева корреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев.

Напомним, Кокляев и Емельяненко проведут поединок по правилам бокса.

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