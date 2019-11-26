Петтис возвращается в легкий дивизион и встретится с Феррейрой Американец провел два поединка в полусреднем весе.

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Бывший чемпион UFC Энтони Петтис возвращается в легкий дивизион после двух боев в полусредней весовой категории.

Как сообщает MMA Junkie, 32-летний американец проведет бой с Диего Феррейрой из Бразилии. Ожидается, что поединок пройдет 18 января на турнире UFC 246 в Хьюстоне.

Напомним, 17 августа на турнире UFC 241 в Анахайме Петтис по решению судей потерпел поражение от Нэйта Диаса. Теперь на его счету 22 победы в 31 поединке.

В свою очередь 7 сентября 34-летний Ферейра выиграл у Маирбека Тайсумова на турнире UFC 242 в Дубае, главным событием которого стал бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. У бразильца 16 побед и два поражения в ММА.