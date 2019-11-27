«Витязь» одолел «Нефтехимик» в матче КХЛ Встреча прошла в Подольске.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Нефтехимик» завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.

Две шайбы подмосковного клуба на счету Алексея Бывальцева и Алексея Макеева. У нижнекамской команды отличился Якоб Берглунд.

Добавим, что сегодняшнее поражение стало для «Нефтехимика» шестым кряду.

Следующий матч команда проведет 1 декабря с хоккейным клубом «Сочи», а «Витязь» днем ранее встретится с «Куньлунем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бывальцев (Ержабек, Лаюнен, бол), 09:03 – 1:0; Берглунд (Мерфи, Энлунд), 12:46 – 1:1; Макеев (Бывальцев, Лаюнен), 61:17 – 2:1