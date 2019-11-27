«Витязь» одолел «Нефтехимик» в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Нефтехимик» завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.
Две шайбы подмосковного клуба на счету Алексея Бывальцева и Алексея Макеева. У нижнекамской команды отличился Якоб Берглунд.
Добавим, что сегодняшнее поражение стало для «Нефтехимика» шестым кряду.
Следующий матч команда проведет 1 декабря с хоккейным клубом «Сочи», а «Витязь» днем ранее встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бывальцев (Ержабек, Лаюнен, бол), 09:03 – 1:0; Берглунд (Мерфи, Энлунд), 12:46 – 1:1; Макеев (Бывальцев, Лаюнен), 61:17 – 2:1
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