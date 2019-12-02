Алихан Жабраилов – о возможном отстранении России: Это какой-то беспредел В WADA призвали отстранить Россию от участия в крупных турнирах.

Российский борец вольного стиля Алихан Жабраилов высказался о возможном отстранении России от участия в крупных турнирах.

«К сожалению, то, что происходит – какой-то беспредел, – приводит News.ru слова 25-летнего Жабраилова. – Конечно, вся эта ситуация не дает покоя ни спортсменам, ни тренерам. Для меня очень важно выступать именно под российским флагом. Это моя цель».

Напомним, на прошлой неделе комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия в крупных турнирах (Олимпийские игры, чемпионаты мира). Заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря в Париже.

Отметим, что Жабраилов стал бронзовым призером чемпионата мира по вольной борьбе 2019 года в Нур-Султане в весовой категории до 92 кг.