Сегодня состоится церемония «Советского спорта» - «Итоги года 2019»

Мероприятие также посвящено 95-летию нашей газеты, которое мы отпраздновали летом. «Советский спорт» является первым и старейшим спортивным СМИ страны! В обстановке роскошного гала-вечера и в присутствии избранного круга гостей мы отметим самых ярких спортсменов и самые значимые спортивные достижения уходящего 2019 года. В рамках церемонии будут названы лауреаты в следующих категориях:
- Спортсмен года
- Спортсменка года
- Открытие года
- Прорыв года
- Событие года
- Тренер года
- Команда года
- Рекордсмен года
- Харламов-Трофи
- Корпоративный спорт
- Народное голосование
Подробнее о самой церемонии, а также видеотрансляция предстоящего гала-вечера – здесь.
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