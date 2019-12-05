Сегодня состоится церемония «Советского спорта» - «Итоги года 2019» - Советский спорт
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05 декабря 2019 08:00

Сегодня состоится церемония «Советского спорта» - «Итоги года 2019»

Сегодня в Москве в ресторане «Golden Palace» пройдет торжественная юбилейная церемония, посвященная национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

Мероприятие также посвящено 95-летию нашей газеты, которое мы отпраздновали летом. «Советский спорт» является первым и старейшим спортивным СМИ страны! В обстановке роскошного гала-вечера и в присутствии избранного круга гостей мы отметим самых ярких спортсменов и самые значимые спортивные достижения уходящего 2019 года. В рамках церемонии будут названы лауреаты в следующих категориях:

- Спортсмен года

- Спортсменка года

- Открытие года

- Прорыв года

- Событие года

- Тренер года

- Команда года

- Рекордсмен года

- Харламов-Трофи

- Корпоративный спорт

- Народное голосование

Подробнее о самой церемонии, а также видеотрансляция предстоящего гала-вечера – здесь.

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