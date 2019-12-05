Стартует церемония «Советский спорт – Итоги года»

Уже через час начнется церемония вручения наград в 11 номинациях, лауреаты которых были определены с помощью экспертного сообщества и читательской аудитории «Советского спорта» - старшейшего спортивного СМИ нашей страны. Так, в скором времени мы узнаем победителей в следующих категориях:
- Спортсмен года
- Спортсменка года
- Открытие года
- Прорыв года
- Событие года
- Тренер года
- Команда года
- Рекордсмен года
- Харламов-Трофи
- Корпоративный спорт
- Народное голосование
Подробнее о самой церемонии, а также видеотрансляция гала-вечера – здесь.
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