Стартует церемония «Советский спорт – Итоги года» В ресторане «Golden Palace» в Москве стартовал сбор гостей на гала-вечере «Советского спорта», посвященному подведению итогов уходящего года и 95-летию нашей газеты.

Уже через час начнется церемония вручения наград в 11 номинациях, лауреаты которых были определены с помощью экспертного сообщества и читательской аудитории «Советского спорта» - старшейшего спортивного СМИ нашей страны. Так, в скором времени мы узнаем победителей в следующих категориях:

- Спортсмен года

- Спортсменка года

- Открытие года

- Прорыв года

- Событие года

- Тренер года

- Команда года

- Рекордсмен года

- Харламов-Трофи

- Корпоративный спорт

- Народное голосование

Подробнее о самой церемонии, а также видеотрансляция гала-вечера – здесь.