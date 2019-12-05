«Советский спорт – Итоги года». Победитель номинации «Корпоративный спорт» – ПАО «Россети» Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

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Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Специальный приз в номинации «Корпоративный спорт» достался ПАО «Россети». Жюри отметило высокую вовлеченность сотрудников компании (которых насчитывается 220 тысяч человек) в занятия спортом. А также активность самой компании в организации и проведении соревнований различного уровня по самым разными видам спорта – от футбола, волейбола, баскетбола и хоккея до лыжных гонок, легкой атлетики, тенниса и шахмат.