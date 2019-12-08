Российская велогонщица Шмелева сломала шесть ребер в Новой Зеландии

Российская трековая велогонщица Дарья Шмелева на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже упала во время своего выступления в кейрине и получила серьезные повреждения.
По словам президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов у 25-летней спортсменки сломаны шесть ребер.
«В заключительный день этапа Кубка мира Дарья упала и сильно травмировалась, – сказал Екимов в интервью ТАСС. – Пока она останется в больнице. Мы с ней оставляем врача национальной сборной, будем следить за ситуацией. Предварительный диагноз – шесть переломанных ребер. Что касается сроков восстановления, то это не та травма, когда мы говорим, что спортсмен выбыл на полгода. Восстановление должно пройти быстро. Предварительно, три-четыре недели. Процесс подготовки в велоспорте непрерывный, если пропускаешь неделю, то это уже чувствуется. Думаю, что времени не так много до чемпионата мира, чтобы подготовиться заново».
Чемпионат мира по велогонкам на треке пройдет с 26 февраля по 1 марта в Берлине.
Шмелева в 2016 году выиграла серебряную медаль в командном спринте на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Дарья четырежды становилась чемпионкой мира и выиграла восемь золотых медалей на чемпионатах Европы.
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