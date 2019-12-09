«Виннипег» победил «Анахайм», Шайфли оформил дубль - Советский спорт
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09 декабря 2019 01:51Гичунцев Артур

«Виннипег» победил «Анахайм», Шайфли оформил дубль

Встреча прошла на домашней арене «Джетс».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» – «Анахайм» завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Марк Шайфли, еще один гол на счету Адама Лаури. У проигравших отличились Якоб Сильверберг и Девин Шор.

«Джетс» набрали 38 очков и занимают четвертое место в таблице «Запада». В активе «Анахайма» – 28 очков и 14-я позиция.

11 декабря «Виннипег» примет на домашнем льду «Детройт», а «Дакс» в тот же день сыграют на выезде с «Миннесотой».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» – «Анахайм Дакс» – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Шайфли (Коннор, Перро), 09:02 – 1:0; Сильверберг (Ракелль), 09:34 – 1:1; Лаури (Копп, Перро), 38:09 – 2:1; Шор (Терри, Гецлаф), 48:04 – 2:2; Шайфли (Уилер, Пионк), 55:38 – 3:2.

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