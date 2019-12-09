Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.
«Ни одного биатлониста из нынешней команды не было в Сочи, – приводит NRK.no слова Хованцева. – Эти молодые спортсмены прошли много допинг-тестов за последние годы. Будет несправедливо отстранить всю эту молодую команду. Сейчас мы ни в чем не уверены. Мы не знаем, что произойдет».
Напомним, в понедельник состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос санкций в отношении российского спорта.
Ранее комитет по соответствию WADA на основе анализа базы данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком наказать Россию за манипуляции с данными. Исполкому WADA рекомендовано лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры и чемпионаты мира) на четыре года.
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