Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду В понедельник исполком WADA может применить санкции к российскому спорту.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.

«Ни одного биатлониста из нынешней команды не было в Сочи, – приводит NRK.no слова Хованцева. – Эти молодые спортсмены прошли много допинг-тестов за последние годы. Будет несправедливо отстранить всю эту молодую команду. Сейчас мы ни в чем не уверены. Мы не знаем, что произойдет».

Напомним, в понедельник состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос санкций в отношении российского спорта.

Ранее комитет по соответствию WADA на основе анализа базы данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком наказать Россию за манипуляции с данными. Исполкому WADA рекомендовано лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры и чемпионаты мира) на четыре года.