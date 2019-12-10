Знарок – о поражении от «Йокерита»: Первый период мы «проспали», оказались не готовы - Советский спорт
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10 декабря 2019 01:31Гичунцев Артур

Знарок – о поражении от «Йокерита»: Первый период мы «проспали», оказались не готовы

Встреча прошла на домашней арене финского клуба.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал гостевое поражение от «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

«Первый период мы «проспали», оказались не готовы. Потом игру выровняли. К сожалению, третий гол оказался переломным.

Старались вытащить игру, создали моменты, но не смогли забить еще одну шайбу», – сказал специалист клубной пресс-службе.

После этой встречи финский клуб занимает четвертое место на «Западе», набрав 45 очков, а москвичи расположились на шестой позиции (43 очка).

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