Артур Далалоян: Не согласен с отношением WADA к спортсменам, никак не причастными к происходящему WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о решении исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

«Абсолютно не согласен с такой категоричностью WADA и отношением к тем спортсменам и людям, которые никоим образом не причастны ко всему происходящему, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего гимнаста. – Верю в то, что наш ОКР все-таки добьется справедливости, и мы будем выступать под нашим флагом».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.