«Сестры Аверины: как преодолеть себя». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

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Настоящей опорой может стать только тот человек, который знает, что ты чувствуешь: боль, усталость, волнение. Только он станет твоим истинным отражением, глядя на которое ты сможешь ощутить свою истинную силу и отбросить страх.

Сестры Дина и Арина Аверины – зеркальное отражение друг друга. Вместе окунувшись в детстве в мир спорта, они покорили десятки мировых соревнований. Дина – 13-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Арина – четырехкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Благодаря поддержке друг друга они остаются лучшими. Они – отражение истинных чемпионов.