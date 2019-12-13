«Сестры Аверины: как преодолеть себя». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

Настоящей опорой может стать только тот человек, который знает, что ты чувствуешь: боль, усталость, волнение. Только он станет твоим истинным отражением, глядя на которое ты сможешь ощутить свою истинную силу и отбросить страх.
Сестры Дина и Арина Аверины – зеркальное отражение друг друга. Вместе окунувшись в детстве в мир спорта, они покорили десятки мировых соревнований. Дина – 13-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Арина – четырехкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
Благодаря поддержке друг друга они остаются лучшими. Они – отражение истинных чемпионов.
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