«Сестры Аверины: как преодолеть себя». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках» - Советский спорт
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13 декабря 2019 14:30

«Сестры Аверины: как преодолеть себя». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»

Выступать одному всегда сложно. Ты должен быть уверен в себе и выкладываться на 100%. Выходя на стадион, ты должен быть готов не только физически, но и морально. Именно ментальная поддержка – самый важный аспект, от которого зависит успех выступления спортсмена.

Настоящей опорой может стать только тот человек, который знает, что ты чувствуешь: боль, усталость, волнение. Только он станет твоим истинным отражением, глядя на которое ты сможешь ощутить свою истинную силу и отбросить страх.

Сестры Дина и Арина Аверины – зеркальное отражение друг друга. Вместе окунувшись в детстве в мир спорта, они покорили десятки мировых соревнований. Дина – 13-кратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Арина – четырехкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Благодаря поддержке друг друга они остаются лучшими. Они – отражение истинных чемпионов.

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