Президент UFC: Ян подбирается к элите легчайшего веса Сегодня, 15 декабря 26-летний уроженец Красноярского края одержал шестую победу подряд.

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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал выступление российского бойца Петра Яна, который на турнире в Лас-Вегасе нокаутировал американца Юрайя Фейбера.

«Петр подбирается к элите легчайшего веса. Он голодный варвар и настоящий убийца. Ян готов драться с любым соперником. Посмотрим, сейчас я не готов обсуждать его следующий бой», – приводит слова Уайта ESPN.

Ранее сообщалось, что после боя с Фейбером Ян устроил стычку с американцем Коди Гарбрандтом. По слухам, бойцы договорились о поединке в марте 2020 года.