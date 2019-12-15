Президент UFC: Ян подбирается к элите легчайшего веса

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал выступление российского бойца Петра Яна, который на турнире в Лас-Вегасе нокаутировал американца Юрайя Фейбера.
«Петр подбирается к элите легчайшего веса. Он голодный варвар и настоящий убийца. Ян готов драться с любым соперником. Посмотрим, сейчас я не готов обсуждать его следующий бой», – приводит слова Уайта ESPN.
Ранее сообщалось, что после боя с Фейбером Ян устроил стычку с американцем Коди Гарбрандтом. По слухам, бойцы договорились о поединке в марте 2020 года.
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