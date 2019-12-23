Никита Нагорный: Санкции WADA? Нам не привыкать - Советский спорт
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23 декабря 2019 17:31Липкин Антон

Никита Нагорный: Санкции WADA? Нам не привыкать

Исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Скажем так, нам не привыкать, – приводит RT слова 22-летнего гимнаста. – То же самое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда мы летели туда и не знали, будем ли вообще выступать, а если будем, то как.

Приехали к открытию Олимпийской деревни, а решение МОК по России как раз оглашалось во время взлёта самолета. И на борту мы еще ничего не знали».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

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