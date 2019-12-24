Квартальнов – о матче с «Салаватом» в Давосе: Я не в восторге

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы СМИ после поражения от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Обидное поражение конечно. Надо посмотреть, что было в моменте с Азеведо перед голом. Игра была, как на качелях. Первый период был равный, во втором мы хорошо сыграли, в третьем похуже. Пока вот так.
У нас было много новых игроков, не очень много защитников. Это не оправдание. «Салават» начал игру от ножа, наверное их заставляло турнирное положение. Но и мы должны были сыграть лучше. Матч в Давосе хорошая реклама для КХЛ? Я не в восторге от этого матча», – цитирует специалиста Sport24.ru.
«Ак Барс» набрал 59 очков и по-прежнему занимает 1-е место в таблице «Востока». У «Салавата» – 47 очков и 5-я позиция.
25 декабря «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика», а команда Николая Цулыгина 6 января встретится с московским ЦСКА.
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