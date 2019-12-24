Свежий номер «Советского спорта»: изменения в графике выхода Важное сообщение.

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К сожалению, газетный номер от вторника по вине типографии не был напечатан. Поэтому мы приняли решение выпустить специальный двойной номер – в 32 полосы, который вы сможете приобрести в киоске (или получить по подписке) завтра, в среду, 25 декабря.