Свежий номер «Советского спорта»: изменения в графике выхода - Советский спорт
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24 декабря 2019 11:00

Свежий номер «Советского спорта»: изменения в графике выхода

Важное сообщение.

К сожалению, газетный номер от вторника по вине типографии не был напечатан. Поэтому мы приняли решение выпустить специальный двойной номер – в 32 полосы, который вы сможете приобрести в киоске (или получить по подписке) завтра, в среду, 25 декабря.

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