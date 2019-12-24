Маргарита Пахноцкая: Ждем документ от общего собрания, после чего будем готовы дать комментарии Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA

Загрузка...

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о решении общего собрания членов организации не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы (руководство РУСАДА) ждем подписанный документ по принятому сегодня решению и после этого будем готовы дать соответствующие комментарии на эту тему», – приводит «Р-Спорт» слова Пахноцкой.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA. Решение было принято единогласно.