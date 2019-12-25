За полтора года в Катаре Манджукич заработает более 10 миллионов евро Очередной опытный футболист перебрался в чемпионат Катара.

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Стала известна зарплата хорватского нападающего Марио Манджукича в катарском клубе «Аль-Духайль».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за 18 месяцев игрок заработает более 10 миллионов евро.

Напомним, вчера Марио Манджукич подписал трудовое соглашение с «Аль-Духайль».

33-летний нападающий выступал за »Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча. За все время в «старой синьоре» он отыграл 162 матча, забил 44 гола и отдал 18 голевых передач. В его активе 9 трофеев, в том числе четыре чемпионских титула серии А.