Доля женщин среди клиентов российских букмекерских компаний за год выросла в три раза

Годом ранее доля женщин составляла 9%.

Однако большая часть аудитории букмекерских компаний — по-прежнему мужчины (68.8%), 60% в возрасте 25-44 лет, с высшим образованием (54%), с достатком средним и выше среднего по субъективной оценке (64%), состоящий в браке (51%)», – говорится в результатах исследования по итогам 2019 года.

Основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян считает, что рост количества играющих женщин отражает общемировые тенденции уравнивания мужчин и женщин. «Социальные границы между мужчинами и женщинами стираются. Женщины начинают интересоваться традиционно мужскими развлечениями, в том числе ставками», – прокомментировал Паруйр Шахбазян.

Ранее отмечалось, что 27 февраля на церемонии вручения Международной премии в области спорта и букмекерства Премия «РБ» станут известны лидеры рынка по итогам 2019 года. Победителями прошлого года в разных номинациях стали: «Лига Ставок» («Гран-при: Абсолютно лучший букмекер», «Лучшее мобильное приложение»); Tennisi («Лучшая эксклюзивная линия»); BETCITY («Лучший клиентский сервис»); БК «Марафон» («Самый надежный букмекер»); БК «888» («Лучшие коэффициенты»); «Париматч» («Лучший онлайн-букмекер», «Лучший киберспортивный букмекер»). В этом году в борьбу за звание «Лучший букмекер года» включились БК «Олимп», 1хСтавка, GGBet и MelBet