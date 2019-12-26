Зуб – о хет-трике в ворота «Барыса»: Все залетело. Забрал шайбу на память

Защитник СКА Артем Зуб прокомментировал победу над «Барысом» (6:2) в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошо, что выиграли, но если говорить по содержанию игры, то могли действовать лучше. Что-то конкретное обозначить не могу, просто в целом следовало в определенных моментах сыграть внимательнее, пасы друг другу точнее отдавать.
Очень рад, здорово, что все залетело, забрал себе шайбу на память», – цитирует форварда пресс-служба КХЛ.
Следующий матч СКА проведет 27 декабря в против «Сибири». В таблице Западной конференции команда Алексея Кудашова занимает второе место, набрав 58 очков.
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