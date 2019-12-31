Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 декабря 2019 16:03Гичунцев Артур

Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Турнир проходит в итальянском Тоблахе.

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски».

Он занял первое место, преодолев дистанцию в 15 км за 31 минуту и 2,5 секунды.

Второе и третье место – также за спортсменами из России. Иван Якимушкин финишировал после Устюгова (отставание 22,6 секунды), а Александр Большунов (+29,0) замкнул тройку лучших.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах

Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия) – 31.02,5

2. Иван Якимушкин (Россия) – +22,6

3. Александр Большунов (Россия) – +29,0

4. Калле Хальфварссон (Швеция) – +29,6

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +34,6

6. Артём Мальцев (Россия) – +35,2

7. Андрей Мельниченко (Россия) – +37,0

8. Сьюр Рёте (Норвегия) – +39,4

9. Лукас Бёгль (Германия) – +42,6

10. Денис Спицов (Россия) – +43,1...

17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – +1.11,4...

31. Андрей Ларьков (Россия) – +1.41,7...

54. Глеб Ретивых (Россия) – +2.36,6

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев завершил год на пятом месте в рейтинге ATP Хачанов уступил Джоковичу в матче за третье место на турнире в ОАЭ Карен Хачанов: Рафа должен сказать, сколько мне заплатить за мастер-класс
Найт на российской улице. Как наши проиграли американцам В третьем своем матче МЧМ-2020, проходящем в Остраве и Тришинице, сборная России уступила команде США 1:3. Первые две шайбы побывали в наших воротах с интервалом в шесть секунд. 29.12.2019 23:30 Хоккей Домрачев Владислав
«В матче «Краснодар» – ЦСКА из искры разгорелось пламя, а в роли Ленина мог бы выступить Гинер» Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко подвел итоги первой части чемпионата страны с точки зрения качества работы своих коллег и снова высказался на тему VAR. 31.12.2019 13:55 Футбол Мощенко Захар
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними Юрлова-Перхт и Елисеев заняли последнее место в масс-старте Рождественской гонки
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Mastercard подарила детям незабываемый вечер футбола Спонсор главного клубного футбольного турнира Европы осуществил мечту десятков ребятишек. На ноябрьские матчи Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге и Москве участников на поле за руку вывели дети, победившие в конкурсе, который организовала компания Mastercard. 26.12.2019 14:30 Футбол Иванов Николай
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Малкин выбил 400, Кучеров – 500. Ждем 700 шайб от Овечкина и 100 очков от Панарина В НХЛ наступили короткие рождественские каникулы. Самое время подвести промежуточные итоги. 26.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Не медаль, так хоть букет. Юрлова – шестая в последней гонке года Во Франции женским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира-2019/20. Лучшая из наших Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 22.12.2019 18:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
16:03 Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
15:49 Футбол Источник: ФИФА может изменить трактовку офсайда
15:30 ММА Дана Уайт: Макгрегор готовится заменить кого-то из пары Нурмагомедов – Фергюсон
15:05 Хоккей Глава КХЛ обрушился с критикой на «Салават Юлаев» за игру на Кубке Шпенглера
14:43 Хоккей Капитан сборной Германии: Нас не интересует положение России
14:27 Футбол СМИ: Анечелотти хочет пригласить Хамеса в «Эвертон»
14:07 Биатлон Стал известен окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
13:51 Футбол Сергей Семак: Мое главное желание на Новый год – чтобы несчастных детей стало меньше
13:40 Футбол Руссо во второй раз возглавил «Боку Хуниорс» (фото)
13:27 Хоккей Коварж, Лехтонен и Старченко вошли в список лучших хоккеистов КХЛ по итогам декабря
13:11 Футбол «Реал» предложил Бензема новый контракт на улучшенных условиях
12:47 Футбол Хави: Гвардиола понимает, насколько велика разница между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»
12:25 ММА Шахбулатов – открытие года в ММА по версии АСА
11:57 ММА Макгрегор обошел Нурмагомедова в списке лучших бойцов десятилетия
11:39 Футбол «Ювентус» опередил «Интер» в борьбе за полузащитника «Аталанты» Кулушевски
11:19 Футбол Агент Вандерсона сообщил о переговорах с «Ромой»
10:59 Теннис Звонарева снялась с Открытого чемпионата Австралии
10:37 Футбол Джикия и Зобнин поздравили фанатов «Спартака» с наступающим Новым годом (видео)
10:21 Хоккей Николишин – о поражении от сборной США: Не вижу в этом ничего страшного
Дмитрий Песков озвучил "победу" 2019 года: благосостояние россиян перестало снижаться
Как изменится жизнь россиян в 2020 году
Лакмусовая бумажка омской экономики. Каким видится будущее
«Самые-самые» в политике Приморья - 2019
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика