Йохауг выиграла последний этап «Тур де Ски», Непряева – четвертая В Италии завершилась популярная лыжная многодневка.

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В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился заключительный этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» у женщин. Масс-старт на 10 км выиграла норвежка Тереза Йохауг, первой поднявшись на гору Альпе Чермис. Тереза преодолела дистанцию за 34 минуты и 21,6 секунды.

Второе и третье места тоже досталось представительницам сборной Норвегии – Хейди Венг и Ингвильд Флугстад. Россиянка Наталья Непряева финишировала четвертой, проиграв Йохауг 57,1 секунды.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Заключительный этап

Женщины

Масс-старт 10 км. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 34.21,6

2. Хейди Венг (Норвегия) – +50,3

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +54,5

4. Наталья Непряева (Россия) – +57,1

5. Тереза Штадлобер (Австрия) – +1:15,1

6. Джессика Диггинс (США) – +1:51,1

7. Роси Бреннен (США) – +1:58,0

8. Рагниль Хага (Норвегия) – +2:06,5

9. Астрид Якобсен (Норвегия) – +2:10,4

10. Катарина Хенниг (Германия) – +2:12,9...

22. Анна Нечаевская (Россия) – +3:46,7…

24. Лидия Дуркина (Россия) – +3:59,2…

27. Яна Кирпиченко (Россия) – +4:19,2…

30. Диана Головань (Россия) – +4:52,5…

32. Алиса Жамбалова (Россия) – +5:14,2…

35. Анна Жеребятьева (Россия) – +5:53,1…