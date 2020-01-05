Йохауг выиграла последний этап «Тур де Ски», Непряева – четвертая

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился заключительный этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» у женщин. Масс-старт на 10 км выиграла норвежка Тереза Йохауг, первой поднявшись на гору Альпе Чермис. Тереза преодолела дистанцию за 34 минуты и 21,6 секунды.
Второе и третье места тоже досталось представительницам сборной Норвегии – Хейди Венг и Ингвильд Флугстад. Россиянка Наталья Непряева финишировала четвертой, проиграв Йохауг 57,1 секунды.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Заключительный этап
Женщины
Масс-старт 10 км. Свободный стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 34.21,6
2. Хейди Венг (Норвегия) – +50,3
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +54,5
4. Наталья Непряева (Россия) – +57,1
5. Тереза Штадлобер (Австрия) – +1:15,1
6. Джессика Диггинс (США) – +1:51,1
7. Роси Бреннен (США) – +1:58,0
8. Рагниль Хага (Норвегия) – +2:06,5
9. Астрид Якобсен (Норвегия) – +2:10,4
10. Катарина Хенниг (Германия) – +2:12,9...
22. Анна Нечаевская (Россия) – +3:46,7…
24. Лидия Дуркина (Россия) – +3:59,2…
27. Яна Кирпиченко (Россия) – +4:19,2…
30. Диана Головань (Россия) – +4:52,5…
32. Алиса Жамбалова (Россия) – +5:14,2…
35. Анна Жеребятьева (Россия) – +5:53,1…