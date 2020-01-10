«Чертаново» в четвертый раз стало обладателем Кубка Колыванова - Советский спорт
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10 января 2020 18:23Зибрак Артем

«Чертаново» в четвертый раз стало обладателем Кубка Колыванова

В Москве завершился традиционный, 12-розыгрыш Кубка Колыванова (2010 г.р.) Его победителем стали хозяева из «Чертаново».

В финале они обыграли ЦСКА со счетом 2:1. Эта победа стала для чертановцев рекордной четвертой. В матче за 3-е место «Краснодар» выиграл у сверстников из «Милана», в замкнули пятерку юноши из «Чертаново-2». «Локомотив» финишировал седьмым, миланский «Интер» десятым, а ФШ Слуцкого - 14-й.

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