«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, набрав 104 очка в 38 матчах

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В последних 38 матчах английского чемпионата с учетом прошлого сезона «Ливерпуль» набрал 104 очка, одержав 33 победы, 5 раз сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения. Это новый рекорд турнира, информирует АПЛ.

В прошлом «Манчестер Сити» и «Челси» набирали по 102 очка в 38 матчах.

В матче 22-го тура команда Юргена Клоппа со счетом 1:0 обыграла в гостях «Тоттенхэм». Единственный гол забил бразилец Роберто Фирмино. В турнирной таблице нынешнего сезона «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 61 очко в 21 матче. «Лестер» отстает уже на 16 очков, сыграв на одну игру больше. Действующий чемпион «Манчестер Сити» при равном количестве игр отстает от лидера на 17 очков.

19 января «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».