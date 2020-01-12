Официально: Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо» - Советский спорт
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12 января 2020 20:12Шарафудинов Виктор

Официально: Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»

Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Евгений Алдонин стал помощником главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича. Об этом сообщил официальный сайт автозаводцев. Соглашение со специалистом, которому 22 января исполнится 40 лет, рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мне очень приятно оказаться в таком именитом клубе, как «Торпедо», в тренерский штаб которого входит Сергей Игнашевич – мой давний друг и партнер по ЦСКА, – заявил Алдонин в интервью пресс-службе «Торпедо». – Постараюсь плодотворно и конструктивно работать, чтобы сделать команду сильнее.

Сейчас нам предстоят тренировочные сборы, на которых будет более точно определен круг моих обязанностей. Но, конечно, у нас неоднократно возникал диалог, мы разговаривали на тему того, что необходимо будет делать. Мне предстоит проводить большой объем работы, и для меня это будет несколько новая роль. Потому что как футболист я опытный, а как тренер еще только начинающий. Пока все в теории, хочется поскорее приступить к практике.

У меня есть лицензия категории «А», которую я совсем недавно подтвердил. В Академию тренерского мастерства я пришел еще во время игровой карьеры, потому что всегда хотел связать свою судьбу с футболом и никогда с ним не расставался. В будущем планирую получить лицензию категории Pro».

Алдонин в прошлом играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. С 2004 по 2012 годы Евгений сыграл за армейцев 213 матчей в чемпионатах России, забив шесть мячей. Также в его активе выступления в составе «Ротора», «Мородови» и нижегородской «Волги». Профессиональную карьеру бывший полузащитник сборной России завершил в 2018 году, отыграв один сезон в ПФЛ за подмосковный клуб «Зоркий».

Игнашевич работает главным тренером «Торпедо» с июня прошлого года. В первой части нынешнего сезона автозаводцы под его руководством набрали 51 очко в 25 турах первенства ФНЛ. В турнирной таблице «Торпедо» занимает второе место, отставая на одно очко от волгоградского «Ротора».

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