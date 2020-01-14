Экипаж Каргинова выиграл 9-й этап «Дакара» и продолжает лидировать в зачете грузовиков

На ралли-марафоне «Дакар» завершился девятый этап. Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время в зачете грузовиков, пройдя дистанцию с 410-километровым спецучастком за 3 часа 33 минуты и 42 секунды.
Второе место занял белорус Сергей Вязович на МАЗе, проиграв победителю 3 минуты и 19 секунд, Третьим финишировал прошлогодний победитель «Дакара» гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев (+9:24), который из-за поломки грузовика, уже не борется за победу в общем зачете. Еще один пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников стал пятым (+10:07), а Антон Шибалов — седьмым (+11.29).
Каргинов лидирует в общем зачете с результатом 38 часов 5 минут 25 секунд. Второе место занимает Шибалов, проигрывая 38 минут и 35 секунд. Третью строчку занимает Вязович (+1:08:36).
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