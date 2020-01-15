Защитник Ненахов перешел из «Ротора» в «Ахмат»

Официальный сайт ФК «Ротор» сообщил о том, что защитник Максим Ненахов расстался с волгоградской командой и перешел в грозненский «Ахмат».
«Благодарю «Ротор» за то время, что я провел в клубе, – цитирует слова 21-летнего Ненахова сайт «Ротора». – Спасибо всем моим партнерам, тренерскому штабу и руководству! Это был прекрасный этап в моей карьере. Настало время двигаться дальше. У меня появился шанс проявить себя в премьер-лиге, и я хочу им воспользоваться. Желаю команде продолжить радовать болельщиков и показывать хорошие результаты! Встретимся в РПЛ!»
По версии Transfermarkt сумма трансфера составила 220 тысяч евро.
Воспитанник московского «Динамо» Ненахов присоединился к «Ротору» в июле прошлого года. В первой части нынешнего сезона он сыграл в первенстве ФНЛ 24 матча, забив два мяча. В основном Максима использовали на левом фланге обороны.
«Ротор» лидирует в ФНЛ, набрав 52 очка в 25 турах.
«Ахмат» после 19 туров занимает в РПЛ 12-е место с 19 очками.
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