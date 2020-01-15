Дональд Серроне: Хабиб – чертов зверюга

Дональд Серроне в интервью американскому телеканалу ESPN восхитился бойцовскими качествами Хабиба Нурмагомедова, назвав российского спортсмена «чертовым зверюгой». Американский боец смешанных единоборств восхищен умением Нурмагомедова бороться в партере.
«Хабиб – просто чертов зверюга, и это все понимают– заявил Серроне. – Он валит своих соперников в партер и полностью контролирует ситуацию. Если его не отправить в нокаут, то бой проходит именно так. Он идеально проводит тейкдауны и прекрасно все контролирует».
18 января Серроне в Лас-Вегасе сразится с ирландцем Коннором Макгрегором.
Нурмагомедов проведет защиту чемпионского титула UFC в легком весе 18 апреля в поединке против американца Тони Фергюсоном.
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