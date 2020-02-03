Боец MMA сломал руку, вывихнул плечо и локоть, пытаясь освободиться от захвата (видео) - Советский спорт
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03 февраля 2020 15:30Липкин Антон

Боец MMA сломал руку, вывихнул плечо и локоть, пытаясь освободиться от захвата (видео)

Пэт Сабатини не смог продолжить бой с Гонсалесом.

Боец ММА Пэт Сабатини получил серьезное повреждение руки в титульном поединке в полулегком дивизионе на турнире Fage Fury Fighting Championship.

29-летний американец встречался с Джеймсом Гонсалесом и в начале боя пытался освободиться от захвата соперника ногами. В это же время его соперник проводил болевой на руку.

Когда соперники разошлись, выяснилось, что рука у Сабатини вывернута в другую сторону. В итоге бой был остановлен на 46-й секунде.

В результате обследования выяснилось, что Сабатини получил не только перелом руки, но и вывих плеча и локтя.

Поражение стало для бойца третьим в карьере. Также у него 14 побед в смешанных единоборствах.

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