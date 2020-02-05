Карл-Хайнц Румменигге: У Гвардиолы была идея выпустить Нойера в полузащиту Голкипер «Баварии» известен умением хорошо играть ногами.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер мог сыграть за команду в качестве полузащитника, сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

Идея выпустить вратаря в поле возникла у Хосепа Гвардиолы, когда он возглавлял «Баварию». Испанец рассчитывал выпустить Нойера на позицию одного из трех центральных полузащитников, но его отговорили от этого решения.

«После завоевания титула у Гвардиолы была идея во время игры поставить Нойера в полузащиту, – приводит Marca слова Румменигге. – Было трудно отговорить его от этого, поскольку это могло быть воспринято как высокомерный жест. Хотя, я думаю, Нойер был хорош и как полузащитник».

Напомним, Гвардиола тренировал «Баварию» в 2013-2016 годах и привел команду к трем чемпионским титулам подряд (2014-2016).

Нойер известен умением хорошо играть ногами.