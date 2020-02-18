На сайте «Советского спорта» теперь доступны комментарии Мы ждем ваших комментариев.

В ответ на многочисленные просьбы наших читателей мы ради объявить, что с сегодняшнего дня на сайте «Советского спорта» стала доступна возможность оставлять комментарии.

Пока это касается только главных материалов и статей, однако в ближайшее время мы добавим эту функцию и к новостным заметкам.