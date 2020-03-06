Дмитрий Васильев: Логинов пропустит этап Кубка мира в Норвегии, вопрос уже решенный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев сообщил о том, что биатлонист Александр Логинов снимется с финального этапа Кубка мира в Норвегии.

- Это уже решенный вопрос, Саша не скрывает этого. Как мне кажется, это не связано с норвежскими болельщиками. Высказывания братьев Бе не могут послужить поводом для того, чтобы не ехать в Норвегию конкретно из-за каких-то двух людей. Даже, и в некоторой степени, одиозных. Думаю, что у Саши есть еще какие-то свои планы, - цитирует Васильева «Спорт День за Днем».

Добавим, что этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта.