Соревнования по серфингу в Японии и Индонезии перенесены Это произошло из-за распространения эпидемии коронавируса.

Всемирная лига серфинга сообщила о том, что ключевые квалификационные турниры Krui Pro в Индонезии и Central Japan Open в Японии будут перенесены.

Организация объяснила такое решение вспышкой эпидемии коронавируса в мире.

Запланированные на апрель соревнования в Индонезии перенесены на июль, а Central Japan Open , который должен был состояться в мае, пройдет в конце сентября — начале октября.