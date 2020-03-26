Сергей Карякин: Раджабов проявил большую дальновидность, нежели ФИДЕ ФИДЕ приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге.

Гроссмейстер Сергей Карякин – о приостановке турнира претендентов в Екатеринбурге.

– Мне жаль моего товарища Теймура Раджабова, – сказал Карякин в интервью корреспонденту «Советского спорта» Юрию Волохову. – Его оставили за бортом турнира, и это несправедливо. Некоторые считают, что он сам отказался играть в турнире. Это не так, Тимур не отказывался играть, он поставил условие, что в данной ситуации, когда в мире бушует пандемия, он играть не будет. В случае нормализации ситуации, играть готов. Жизнь показала, что Теймур проявил большую дальновидность, нежели ФИДЕ. То есть, он сказал: не начинайте турнир. Затем то же самое сказало Министерство спорта. ФИДЕ все равно начала.

Напомним, лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из 7 возможных. В активе сразу четырех шахматистов – россиянина Александра Грищука, голландца Аниша Гири, китайца Ван Хао и американца Фабиано Каруаны – по 3,5 очка. Россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень за первый круг набрали по 2,5 балла.