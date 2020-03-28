Посол США благодарит за Овечкина, Роналду купил аппараты ИВЛ и спорткар за 9,5 млн

ОВЕЧКИН: ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ, ПУГАЕТ ВСЕХ

Посол США в Москве Джон Салливан поделился мнением об Александре Овечкине. Он напомнил, что является болельщиком «Вашингтона» и ее русского капитана, и заявил, что в Северной Америке благодарны России за то, что она воспитала такого игрока, как Алекс.

«То, что объединяет американцев и россиян, — это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне, — приводит слова посла РИА «Новости». — Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом».

Сам Овечкин вчера рассказал, что сейчас думает только о безопасности семьи и хочет, чтобы все поскорее закончилось.

«Тяжелая ситуация. Она пугает не только нас, но всех людей. Как только задумываешься о том, что происходит в мире, становится страшно. Так что сейчас я не думаю о 50 заброшенных шайбах, о погоне за рекордом Гретцки или еще о каком-то достижениии», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Пока НХЛ и профсоюз хоккеистов обсуждают возможность возобновления чемпионата в июле, голкипер клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер заявил о том, что завершить сезон-2019/20 не удастся. «Не думаю, что можно возобновить сезон, когда у вас есть 100 тысяч заболевших коронавирусом, – сказал Ленер в интервью шведскому изданию Expressen. – Безопасность должна быть на первом месте. Вы не можете развернуть ситуацию на 180 градусов и начать играть снова. В данный момент я вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон».

РОНАЛДУ ПРОВЕЛ НОВУЮ АКЦИЮ

Криштиану Роналду тем временем решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса. Ранее форвард «Ювентуса» и сборной Португалии вместе со своим агентом оказал финансовую помощь двум больницам в Лиссабоне и одной клинике в Порту. Теперь же он решил купить пять аппаратов ИВЛ для больниц на Мадейре, сообщает A Bola.

Между делом, очевидно, Роналду купил и спорткар Bugatti Centodieci, который оценивается в 9,5 миллионов евро, пишет Bild. Согласно источнику, он получит свою машину только в 2021 году. Автомобиль будет выпущен тиражом лишь 10 экземпляров и приурочен к 110-летнему юбилею марки Bugatti.

Что тут скажешь, возможно, сейчас самое время покупать такие машины.

ЭНРИКЕ ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ В «БАРСУ»

Руководство «Барселоны» заявило о том, что потери клуба из-за пандемии коронавируса составят 140 миллионов евро. Сине-гранатовые в отличие от английских, итальянских и немецких клубов являются некоммерческой организацией и не имеют возможности помимо всего прочего выпускать акции.

Правда, это не мешает «Барсе» вести агрессивную трансферную политику. Каталонцы не оставляют попыток вернуть в команду из «ПСЖ» Неймара, трансфер которого оценивается в 180 миллионов евро.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике готов рассмотреть вариант с возвращением в «Барселону». «Я готов работать в любой стране и с любым клубом. Мои двери открыты для всех. Что касается моей карьеры на «Камп Ноу», то это было великолепное время», - подчеркнул Энрике, который тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год.

Пока в Старом Свете нет большого футбола, Marca рекомендует испанцам смотреть чемпионат Белоруссии. Самая популярная спортивная газета Испании вчера опубликовала анонс матчей второго тура единственного футбольного турнира в Европе, который не был прерван пандемией коронавируса.

«Футбол не остановился в Белоруссии и Никарагуа: четыре игры уик-энда», – гласит заголовок.

ЧЕМПИОН В ИТАЛИИ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подтвердил, что в любом случае будет объявлен обладатель скудетто по итогам сезона-2019/20. «Мы были бы рады завершить сезон на футбольных полях, – заявил он телеканалу Sky Sport Italia. – Ведем переговоры о том, чтобы ФИФА разрешила продлить контракты, которые заканчиваются 30 июня. В идеале сезон мог бы быть завершен 30 июля, но мы зависим от решения властей и рекомендаций ученых. Даже если сезон завершить не удастся, должен быть объявлен чемпион. Также нужно будет определить, кто выступит в еврокубках, кто вылетит, а кто повысится в классе».

Чемпионат Италии был прерван после 26 тура. Возглавляет турнирную таблицу туринский «Ювентус», который на одно очко опережает римский «Лацио».

А бывшая звезда итальянской сборной, ныне главный тренер китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро сообщил, что период его карантина подошел к концу.

«Я прошелся по магазинам этим утром, сходил в банк и на обед. Люди принимают множество мер предосторожности, измеряют свою температуру и выходят в масках и перчатках. Еще много внимания уделяется вирусу, но постепенно жизнь возвращается в привычное русло, поэтому это должно дать нам надежду в Италии».

ДИБАЛА ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала идет на поправку, как и его девушка Ориана Сабатини. Он рассказал о симптомах коронавируса. «Я не мог дышать, болели все мышцы. Сейчас мне намного лучше. Я вернулся к привычной жизни и уже тренируюсь», – приводит слова аргентинца Football Italia.

Дибала стал третьим игроком туринского клуба, заразившийся COVID-19. Ранее эта болезнь была обнаружена у полузащитника Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.

ГОБЕР УЖЕ ЗДОРОВ

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в твиттере сообщил о том, что вылечились от коронавируса двое игроков «Юты Джаз» центровой Руди Гобер и защитник Донован Митчелл.

Оба сдали повторные тесты, которые дали отрицательный результат. Гобер стал первым игроком НБА, у которого обнаружили вирус, после чего был остановлен не только регулярный чемпионат в баскетбольной ассоциации, но и в НХЛ. Так как многие из клубов лиги имеют общие арены.