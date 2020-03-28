Посол США благодарит за Овечкина, Роналду купил аппараты ИВЛ и спорткар за 9,5 млн - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 марта 2020 07:20Кузнецов Дмитрий

Посол США благодарит за Овечкина, Роналду купил аппараты ИВЛ и спорткар за 9,5 млн

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

ОВЕЧКИН: ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ, ПУГАЕТ ВСЕХ

Посол США в Москве Джон Салливан поделился мнением об Александре Овечкине. Он напомнил, что является болельщиком «Вашингтона» и ее русского капитана, и заявил, что в Северной Америке благодарны России за то, что она воспитала такого игрока, как Алекс.

«То, что объединяет американцев и россиян, — это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне, — приводит слова посла РИА «Новости». — Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом».

Сам Овечкин вчера рассказал, что сейчас думает только о безопасности семьи и хочет, чтобы все поскорее закончилось.

«Тяжелая ситуация. Она пугает не только нас, но всех людей. Как только задумываешься о том, что происходит в мире, становится страшно. Так что сейчас я не думаю о 50 заброшенных шайбах, о погоне за рекордом Гретцки или еще о каком-то достижениии», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Пока НХЛ и профсоюз хоккеистов обсуждают возможность возобновления чемпионата в июле, голкипер клуба «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер заявил о том, что завершить сезон-2019/20 не удастся. «Не думаю, что можно возобновить сезон, когда у вас есть 100 тысяч заболевших коронавирусом, – сказал Ленер в интервью шведскому изданию Expressen. – Безопасность должна быть на первом месте. Вы не можете развернуть ситуацию на 180 градусов и начать играть снова. В данный момент я вижу нулевую вероятность того, что можно спасти этот сезон».

РОНАЛДУ ПРОВЕЛ НОВУЮ АКЦИЮ

3-1-16

Криштиану Роналду тем временем решил провести ещё одну благотворительную акцию, которая поможет португальским медикам бороться с эпидемией коронавируса. Ранее форвард «Ювентуса» и сборной Португалии вместе со своим агентом оказал финансовую помощь двум больницам в Лиссабоне и одной клинике в Порту. Теперь же он решил купить пять аппаратов ИВЛ для больниц на Мадейре, сообщает A Bola.

Между делом, очевидно, Роналду купил и спорткар Bugatti Centodieci, который оценивается в 9,5 миллионов евро, пишет Bild. Согласно источнику, он получит свою машину только в 2021 году. Автомобиль будет выпущен тиражом лишь 10 экземпляров и приурочен к 110-летнему юбилею марки Bugatti.

Что тут скажешь, возможно, сейчас самое время покупать такие машины.

ЭНРИКЕ ГОТОВ ВЕРНУТЬСЯ В «БАРСУ»

origin_f1e12bda

Руководство «Барселоны» заявило о том, что потери клуба из-за пандемии коронавируса составят 140 миллионов евро. Сине-гранатовые в отличие от английских, итальянских и немецких клубов являются некоммерческой организацией и не имеют возможности помимо всего прочего выпускать акции.

Правда, это не мешает «Барсе» вести агрессивную трансферную политику. Каталонцы не оставляют попыток вернуть в команду из «ПСЖ» Неймара, трансфер которого оценивается в 180 миллионов евро.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике готов рассмотреть вариант с возвращением в «Барселону». «Я готов работать в любой стране и с любым клубом. Мои двери открыты для всех. Что касается моей карьеры на «Камп Ноу», то это было великолепное время», - подчеркнул Энрике, который тренировал каталонцев с 2014 по 2017 год.

Пока в Старом Свете нет большого футбола, Marca рекомендует испанцам смотреть чемпионат Белоруссии. Самая популярная спортивная газета Испании вчера опубликовала анонс матчей второго тура единственного футбольного турнира в Европе, который не был прерван пандемией коронавируса.

«Футбол не остановился в Белоруссии и Никарагуа: четыре игры уик-энда», – гласит заголовок.

ЧЕМПИОН В ИТАЛИИ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН

5c667ea3d8afb

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина подтвердил, что в любом случае будет объявлен обладатель скудетто по итогам сезона-2019/20. «Мы были бы рады завершить сезон на футбольных полях, – заявил он телеканалу Sky Sport Italia. – Ведем переговоры о том, чтобы ФИФА разрешила продлить контракты, которые заканчиваются 30 июня. В идеале сезон мог бы быть завершен 30 июля, но мы зависим от решения властей и рекомендаций ученых. Даже если сезон завершить не удастся, должен быть объявлен чемпион. Также нужно будет определить, кто выступит в еврокубках, кто вылетит, а кто повысится в классе».

Чемпионат Италии был прерван после 26 тура. Возглавляет турнирную таблицу туринский «Ювентус», который на одно очко опережает римский «Лацио».

А бывшая звезда итальянской сборной, ныне главный тренер китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро сообщил, что период его карантина подошел к концу.

«Я прошелся по магазинам этим утром, сходил в банк и на обед. Люди принимают множество мер предосторожности, измеряют свою температуру и выходят в масках и перчатках. Еще много внимания уделяется вирусу, но постепенно жизнь возвращается в привычное русло, поэтому это должно дать нам надежду в Италии».

ДИБАЛА ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

441

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала идет на поправку, как и его девушка Ориана Сабатини. Он рассказал о симптомах коронавируса. «Я не мог дышать, болели все мышцы. Сейчас мне намного лучше. Я вернулся к привычной жизни и уже тренируюсь», – приводит слова аргентинца Football Italia.

Дибала стал третьим игроком туринского клуба, заразившийся COVID-19. Ранее эта болезнь была обнаружена у полузащитника Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.

ГОБЕР УЖЕ ЗДОРОВ

2793371-57651437-1600-900

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс в твиттере сообщил о том, что вылечились от коронавируса двое игроков «Юты Джаз» центровой Руди Гобер и защитник Донован Митчелл.

Оба сдали повторные тесты, которые дали отрицательный результат. Гобер стал первым игроком НБА, у которого обнаружили вирус, после чего был остановлен не только регулярный чемпионат в баскетбольной ассоциации, но и в НХЛ. Так как многие из клубов лиги имеют общие арены.

Иржи Ярошик: Не испугался бы возглавить ЦСКА, но пока – рано Бывшего полузащитника ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» пандемия коронавируса застала в родной Чехии, куда ему позвонил наш корреспондент. 26.03.2020 18:00 Футбол Августин Александр
Еще по теме:
Билл Дэйли: Допускаем, что матчи НХЛ придется играть в августе Ройс пожертвовал 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда, которые пострадали от коронавируса Деспотович стал лучшим игроком «Оренбурга» в марте
Драфт НХЛ перенесен. На очереди отмена сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Хватит КХЛ жить как при коммунизме. Особое мнение Виталия Славина Пока наш хоккей встал на паузу, самое время поговорить о вещах концептуальных. Тем более повод есть. Речь о введении в КХЛ с будущего сезона жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей. 24.03.2020 20:30 Хоккей Славин Виталий
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Мозякину предложили 40 миллионов. Он просил 60 Сергей Мозякин покидает «Металлург»? Капитана «сталеваров» не устраивает финансовая сторона предложенного клубом нового контракта. «Советскому спорту» стали известны детали переговоров. 26.03.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Marca рекомендует испанцам смотреть чемпионат Белоруссии Самая популярная спортивная газета Испании в пятничном номере опубликовала анонс матчей второго тура чемпионата Белоруссии, единственного футбольного турнира в Европе, который не был прерван пандемией коронавируса. 27.03.2020 22:56 Футбол Шарафудинов Виктор
Станислав Черчесов: В 2016 году мы очень обстоятельно поговорили с Мутко Главный тренер сборной России в рамках проекта «Письмо Черчесову» на официальном сайте РФС ответил на несколько вопросов болельщиков. 26.03.2020 17:00 Футбол Безъязычный Алексей
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий
Новости
08:21 Хоккей Билл Дэйли: Допускаем, что матчи НХЛ придется играть в августе
08:06 Хоккей «Колорадо» продлил контракт со своим защитником
07:47 Футбол Ройс пожертвовал 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда, которые пострадали от коронавируса
07:33 Футбол Деспотович стал лучшим игроком «Оренбурга» в марте
07:20 Посол США благодарит за Овечкина, Роналду купил аппараты ИВЛ и спорткар за 9,5 млн
07:10 Футбол Агент Озила: Месут действительно счастлив быть игроком «Арсенала»
06:50 Баскетбол Владелец «Клипперс» обещал пожертвовать 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
06:38 Хоккей Никита Сошников: Есть досада, что мы не сыграем в серии с «Ак Барсом»
06:25 Футбол Карлос Вела: В «Реал Сосьедаде» прошел самый важный этап моей жизни
01:51 Хоккей Ночная хоккейная лига досрочно завершила сезон
01:32 ММА Сантос считает, что UFC должен лишить Джонса чемпионского титула
01:10 Хоккей Каспарс Даугавиньш: Надеялся, что «Спартак» предложит хоть какой-то контракт
00:50 Хоккей Талисман хоккейной команды «Филадельфия» показал «правильный карантин»
00:32 Футбол Роналду приобрел элитный автомобиль за 9,5 млн евро (фото)
00:10 Футбол СМИ: Фекир интересен лондонскому «Арсеналу»
23:49 ММА Порье – о поражении Нурмагомедову: Я должен был учесть простые вещи
23:26 Футбол Каррагер считает, что Роналду покинул «Реал» из-за Месси
23:07 Теннис Павлюченкова решила сменить тренера
22:40 Футбол Дмитрий Парфенов: Понимаем, что 10 апреля ничего не начнется
22:21 ММА Джо Роган: Кто будет комментировать бой Нурмагомедов – Фергюсон? Не знаю, но точно не я
Вопрос дня: готова ли российская армия к отражению пандемии?
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области
Первая на Ставрополье пациентка с коронавирусом идет на поправку
В Татарстане рекомендовали не посещать религиозные объекты и ограничить поездки
На карантине по коронавирусу в Омской области оказались более 4 тыс человек
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика