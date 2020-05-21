Бах рассказал при каких условиях Олимпиаду в Токио могут отменить XXXII летние Олимпийские игры были перенесены на лето следующего года.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиаду в Токио придется отменить в том случае, если Игры не удастся провести летом 2021 года.

«Мы установили один принцип: организовать эти Игры в безопасной среде для всех участников. Никто не знает, как будет выглядеть мир через год, через два месяца, – отметил Бах в интервью BBC. – Мы должны положиться на экспертов, а затем принять соответствующее решение на основе этого совета.

Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать от 3000 до 5000 человек в оргкомитет. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность.

Мы должны быть готовы к разным сценариям. Надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года. Однако могут потребоваться дополнительные меры для организации безопасной среды, возможно, потребуется карантин для спортсменов и других участников Олимпиады.

Мы примем решения, когда будем точно понимать, каким будет мир 23 июля 2021 года».

Из-за пандемии коронавируса токийская Олимпиада была перенесена на один год. Игры в японской столицы должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021-го.