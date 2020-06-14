Менеджер Нурмагомедова о Макгрегоре: Он все та же старая проститутка и хочет внимания

- Прямо сейчас его наказывают за плохое поведение. Иди сражайся с Тони Фергюсоном, займись чем-нибудь, оставайся активным. Проведи бой с Хорхе Масвидалем. Будь в тонусе, я хочу видеть твою активность. Завершение карьеры? Он все та же старая проститутка, он хочет внимания, - приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, что в начале июня 31-летний ирландец в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры, объяснив свое решение тем, что хотел получить бой с американцем Джастином Гэтжи за временный титул в легком весе, но получил отказ.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказывал, что Макгрегор должен был стать следующим соперником для победителя поединка между Хабибом Нурмагомедовым (чемпион UFC в легком весе) и Джастином Гэтжи (временный чемпион лиги), которые состоится в сентябре этого года.