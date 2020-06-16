Салихов 11 июля подерется с Залески, а Имадаев 15 августа проведет бой против Старополи

Муслим Салихов, выступающий в полусредней весовой категории, свой следующий поединок проведет 11 июля в Абу-Даби в рамках проекта UFC «Бойцовский остров». Соперником 36-летнего россиянина станет бразилец Элизеу Залески Дос Сантос.

Своего следующего соперника узнал и Зелим Имадаев, тоже выступающий в полусреднем весе. 25-летний россиянин 15 августа сразится с аргентинцем Лауреано Старополи. На эту дату запланирован турнир UFC 252, главным событием которого станет третий поединок американских тяжеловесов Стипе Миочича и Даниэля Кормье. Место проведения пока неизвестно.

О ближайших поединках Салихова и Имадаев сообщил ТАСС, ссылаясь на команды спортсменов.

В активе Салихова 16 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. На счету 33-летнего Залески 22 победы и шесть поражений.

Имадаев в 10 боях добился 8 побед и 2 поражения. У 27-летнего Старополи 9 побед и 2 поражения.