ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 июля 15:54
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Беспутин лишен титула чемпиона мира по версии WBA. Он провалил допинг-тест

Ранее сообщалось, в его пробе был обнаружен препарат лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.

Российский боксер Александр Беспутин лишен титула чемпиона мира по версии WBA в полусредней весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

«Титул остается вакантным. Его оспорят кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос, а победитель этого боя сразится с Бутаевым», – говорится в сообщении организации.

Напомним, 1 декабря 2019 года боксер победил единогласным решением судей соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, после чего и прошел тестирование на наличие запрещенных препаратов.

На профессиональном уровне 28-летний Беспутин провел 14 боев и одержал 14 побед.

источник: WBA
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Тамбов» одержал волевую победу над «Спартаком»«Это блокбастер» - Захарова ответила на обвинения о «сговоре» России с талибамиMercedes-Benz AMG GT Black Series выйдет в следующем месяцеЭто сказал Хабиб Кадырову во время похорон отцаРумынка, о которой мечтает весь мирСлова Хабиба во время похорон отца заденут вас за живое
Россиянин Беспутин лишен титула чемпиона мира по версии WBA. Он провалил допинг-тест
Ранее сообщалось, в его пробе был обнаружен препарат лигандрол, помогающий увеличивать мышечную массу.
06.07.2020 15:54
автор: Артур Гичунцев
Украинский футболист Василенко задержан в Москве по делу о шпионаже
Арест провели сотрудники ФСБ.
06.07.2020 15:34
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Жан-Клод ван Дамм – об отце Хабиба: Никогда не встречал, но всегда уважал его путь
Специалист скончался в пятницу, 3 июля.
06.07.2020 15:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
РПЛ внесла изменения в матчи «Оренбурга» против ЦСКА и «Ростова»
Ранее команда снялась с матчей против «Урала» и «Краснодара», за что получила два технических поражения.
06.07.2020 14:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Стал известен состав символической сборной 26-го тура РПЛ
В команду вошли по три игрока «Зенита» и «Краснодара».
06.07.2020 14:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Салават Юлаев» продлил контракт с 39-летним Семеновым
Он выступает за уфимский клуб с 2018 года.
06.07.2020 14:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Фелиш не поможет «Атлетико» в матче с «Сельтой»
Встреча пройдет на домашней арене галисийского клуба.
06.07.2020 13:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Миллер – о чемпионстве «Зенита»: Главный фактор успеха – порядок и дисциплина
Питерский клуб выиграл РПЛ второй год кряду.
06.07.2020 13:37
Футбол
Финский вратарь Юкури стал игроком «Йокерита»
В прошлом сезоне он играл в чемпионате Дании за «Фредериксхавн Уайт Хокс».
06.07.2020 13:18
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Квартальновым
Он возглавил команду летом 2019 года.
06.07.2020 13:03
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика