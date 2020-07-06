Россиянин Беспутин лишен титула чемпиона мира по версии WBA. Он провалил допинг-тест

Российский боксер Александр Беспутин лишен титула чемпиона мира по версии WBA в полусредней весовой категории. Об этом сообщается на сайте организации.

«Титул остается вакантным. Его оспорят кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос, а победитель этого боя сразится с Бутаевым», – говорится в сообщении организации.

Напомним, 1 декабря 2019 года боксер победил единогласным решением судей соотечественника Раджаба Бутаева и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA, после чего и прошел тестирование на наличие запрещенных препаратов.

На профессиональном уровне 28-летний Беспутин провел 14 боев и одержал 14 побед.