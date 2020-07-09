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09 июля 09:30

Александр Мостовой: Отразилось ли увольнение Цорна на игроках «Спартака»? Конечно, нет

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что уход генерального директора Томаса Цорна не отразится на игре «Спартака».

- Тему с уходом Цорна за последнее время поднимали много раз, и первый вопрос - отразилось ли это на игроках. Думаю, что нет, конечно, нет. Поверьте мне, там многие не знают даже, как генерального директора зовут по имени-отчеству, - цитирует Мостового ТАСС.

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Позже стало известно, что в должности генерального директора команды Цорна сменит Шамиль Газизов.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.

источник: ТАСС
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