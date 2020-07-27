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27 июля 19:58
автор: Виктор Шарафудинов

Гран-при Турции в нынешнем году может вернуться в Формулу-1

Гонку в Стамбуле могут провести осенью.

Официальный сайт президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает, что в нынешнем году в календарь чемпионата Формулы-1 может вернуться Гран-при Турции.

Проект получил одобрение и поддержку президента. Работа по подготовке проведения Гран-при уже начата, и в данный момент идут переговоры с руководством Формулы-1 и ФИА.

Этап на трассе «Стамбул-Парк» могут провести осень. Ранее Гран-при Турции проводили с 2005 по 2011 годы.

В данный момент Формула-1 подтвердила проведение шести гонок с 6 сентября по 1 ноября. Среди них и Гран-при России. Соревнования в Сочи пройдут с 25 по 27 сентября.

источник: Сайт президента Турции
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