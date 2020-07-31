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31 июля 12:30
автор: Артур Гичунцев

В Италии сообщили, что Бекао близок к возвращению в ЦСКА

В текущем сезоне серии А он провел 30 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

Как сообщает Tuttocalciomercato24, московский ЦСКА ведет переговоры с руководством «Удинезе» о трансфере защитника Родриго Бекао.

Согласно источнику, стороны близки к заключению сделки. Другие детали возможного трансфера не уточняются.

24-летний Бекао играл за армейцев с 2018 по 2019 год. Он выступал в России на правах аренды и принадлежал клубу «Баия». На его счету 36 матчей и 10 желтых карточек.

ЦСКА пытался выкупить игрока, однако, он решил присоединиться к «Удинезе» за 1,60 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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