БК «Лига Ставок» удостоена премии «Спорт и Россия — 2020» за КиберЛигу Pro Series

Ежегодно Премия объединяет ведущие организации и компании, которые добились наилучших результатов в сфере поддержки спорта России, для признания их достижений и вручения независимой награды.

В этом году БК «Лига Ставок» стала лауреатом одной из самых нестандартных и злободневных номинаций — «За лучшее антикризисное решение в беттинге». Эксперты высоко оценили футбольный проект «КиберЛига Pro Series» — первый официальный онлайн-кибертурнир Российской Премьер-Лиги, генеральным партнёром которого выступила БК «Лига Ставок».

Когда во время пандемии во всём мире соревнования оказались на паузе, именно киберспорт спас болельщиков. И КиберЛига Pro Series, по мнению жюри, стала настоящим прорывом в этом направлении. КиберЛига — серия из восьми турниров с общим рейтингом участвовавших в ней игроков. Каждый киберспортсмен представлял один из 16 клубов Российской Премьер-Лиги и выступал в форме своей команды. Звезды российского футбола активно следили за успехами своих киберодноклубников и лично поздравляли их в соцсетях с успехами.

Турнир проходил на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1 в удалённом режиме. Но накал страстей порой просто зашкаливал, и, наблюдая за битвами киберспортсменов, болельщики испытывали точно те же эмоции, что и в реальном футболе. Трансляции были доступны на ресурсах Российской Премьер-Лиги, на официальном сайте и в мобильном приложении БК «Лига Ставок», а решающие матчи показывал телеканал «Матч ТВ». Телерейтинги киберфутбола стали одними из самых впечатляющих в это непростое для спорта время.

«Киберспорт стал одной из тех опор, которые помогли нам выстоять в условиях отсутствия классического спорта, — заявил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров, принимая статуэтку Премии из рук футболиста «Локомотива» и сборной России Дмитрия Сенникова. — Мы с удовольствием поддержали Премьер-Лигу и стали генеральным партнёром турнира. Для нас было очень важно вернуть российским болельщикам футбол, и нам это удалось».