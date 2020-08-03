Агент рассказал о здоровье Магнуссона и Сигурдссона

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы футболистов ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии здоровья своих клиентов.

«Хердур и Арнор полностью здоровы и завтра присоединятся к тренировочному процессу. Подозрительный тест? На этот вопрос должен отвечать ЦСКА. Я знаю лишь, что они готовы приступить к тренировкам», — цитирует агента Sport24.ru.

21-летний Сигурдссон в минувшем сезоне провел за клуб 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В активе 27-летнего Магнуссона - два забитых мяча в 34 играх.

В первом туре чемпионата России-2020/21 ЦСКА в гостях сыграет с «Химками». Встреча состоится 8 августа.