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03 августа 21:10
автор: Юрий Нечаев

Агент рассказал о здоровье Магнуссона и Сигурдссона

Результаты тестов на коронавирус обоих футболистов были признаны сомнительными.

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугсон, представляющий интересы футболистов ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии здоровья своих клиентов.

«Хердур и Арнор полностью здоровы и завтра присоединятся к тренировочному процессу. Подозрительный тест? На этот вопрос должен отвечать ЦСКА. Я знаю лишь, что они готовы приступить к тренировкам», — цитирует агента Sport24.ru.

21-летний Сигурдссон в минувшем сезоне провел за клуб 29 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В активе 27-летнего Магнуссона - два забитых мяча в 34 играх.

В первом туре чемпионата России-2020/21 ЦСКА в гостях сыграет с «Химками». Встреча состоится 8 августа.

источник: Sport24.ru
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