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05 августа 20:15
автор: Николай Яременко

Юрий Ганус: Негативные решения в адрес российского спорта теперь могут случиться раньше вердикта в C

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус считает безосновательной рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА отстранить его от должности.

– Открытая публикация данных о контрагентах, в том числе об иностранных – это прямое и грубое нарушение всех регламентных норм, которые существуют в WADA. Когда меня в феврале попытались отодвинуть, WADA очень решительно обозначила свою позицию: может быть остановлено тестирование на всей территории России.Вы знаете, я всегда выступал против позиции Родченкова, который за тотальное исключение России отовсюду. Я считаю, что чистые спортсмены должны выступать. Но сейчас ситуация может резко перевернуться и ухудшиться: не исключено, что главные решения случатся до суда (CAS, в ноябре) – решение суда может быть вообще приложением. Негативные решения в адрес российского спорта теперь могут случиться раньше вердикта в CAS. WADA терпеливо ждала и будет – в этом я уверен – поддерживать меня, - заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

источник: «Советский спорт»
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