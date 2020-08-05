Юрий Ганус: Негативные решения в адрес российского спорта теперь могут случиться раньше вердикта в C

– Открытая публикация данных о контрагентах, в том числе об иностранных – это прямое и грубое нарушение всех регламентных норм, которые существуют в WADA. Когда меня в феврале попытались отодвинуть, WADA очень решительно обозначила свою позицию: может быть остановлено тестирование на всей территории России.Вы знаете, я всегда выступал против позиции Родченкова, который за тотальное исключение России отовсюду. Я считаю, что чистые спортсмены должны выступать. Но сейчас ситуация может резко перевернуться и ухудшиться: не исключено, что главные решения случатся до суда (CAS, в ноябре) – решение суда может быть вообще приложением. Негативные решения в адрес российского спорта теперь могут случиться раньше вердикта в CAS. WADA терпеливо ждала и будет – в этом я уверен – поддерживать меня, - заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.