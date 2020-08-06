Виктор Кашшаи: Разговора с Федуном не было, но я всегда открыт к общению

- У нас был разговор, что мы будем делать со СМИ после каждого тура. Мы создадим систему, в которой будем освещать все матчи и рассказывать о том, что произошло. Все еще работаем над этим. В скором времени проинформируем всех о том, как это будет происходить.

Разговор с Леонидом Федуном? У нас не было никаких переговоров, но я открыт к общению. Если кто-то захочет поговорить, никаких проблем. Сейчас и клубы, и судьи заняты подготовкой к сезону.

У нас нет объяснения, почему летом стало больше карточек в матчах чемпионата России. Наша задача - защищать игроков, и мы будем делать это впредь. Отмечу лишь, что в РПЛ количество нарушений не так велико - около 25-30 за матч. Игроки сами знают, какие из фолов наказываются предупреждениями, а какие - нет. Возможно, сыграл роль карантин.

Слуцкий сказал, что желтые карточки - способ манипулировать игрой, потому что их не просматривает VAR? Мы живем в свободном обществе, где каждый может выражать свое мнение, но сам не слышал подобного высказывания. Может ли такое иметь место? Мы можем создавать множество теорий, сейчас это делается очень легко, но меня интересует только моя работа.