Фестиваль «Ладога Фест» завершится 15 августа

В этот же день начнет свою работу Успенская ярмарка. По замыслу организаторов, она станет центром притяжения для ремесленников со всей Ленинградской области, что позволит всем гостям окунуться в мир многовековых традиций. Здесь будут представлены товары народных промыслов.

В рамках программы закрытия фестиваля гости праздника смогут посетить масштабную выставку ретро-автомобилей, благотворительный кросс, мастер-классы по катанию на sup-серфах и соревнования по брейк-дансу «Big summer jam”. Детей ждут катания на пони и оленьей упряжке, аттракционы и аквагрим.

Вход свободный.

Напомним, что ежегодный фестиваль «Ладога Фест» традиционно проходит на побережье Ладожского озера при поддержке Фонда «Росконгресс».

Информационным партнёром форума является Издательский Дом «Советский спорт».