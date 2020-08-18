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18 августа 09:59
автор: Артур Гичунцев

СМИ: Месси сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов выполнить любые требования по его трансферу.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил сменить клубную прописку. Об этом информирует Еsporteinterativo.

Согласно источнику, 33-летний капитан встретился с руководством и сообщил, что это окончательное решение.

По информации СМИ, за его ситуацией пристально следит «Манчестер Сити». В Англии пишут, что «горожане» готовы заплатить за него любые деньги.

Добавим, что Месси выступает за первый состав «Барсы» с 2005 года. На его счету 731 матча и 634 гола, а также 34 выигранных трофея.

источник: «Советский спорт»
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