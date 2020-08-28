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28 августа 14:32
автор: Юрий Волохов

Станислав Поздняков: Решение об отставке Гануса принято на основе ведения финансовой деятельности

Ганус занимал должность гендиректора РУСАДА с августа 2017 года.

Сегодня в Олимпийском комитете России прошло общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства, на котором были рассмотрены рекомендации Наблюдательного совета РУСАДА и было принято решение об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса.

Итоги собрания журналистам озвучили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«По итогам отчета аудиторской компании и выявленных нарушений, наблюдательный совет РУСАДА дал рекомендации общему собранию отстранить Гануса от занимаемой должности.

Данное решение было принято исключительно на основе выявленных фактов ведения финансовой и административно-хозяйственной деятельности», – приводит слова Позднякова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, решение об отставке Гануса было принято единогласно. Ганус занимал должность генерального директора РУСАДА с 31 августа 2017 года.

Олимпийский и Паралимпийский комитеты России являются учредителями Российского антидопингового агентства.

источник: «Советский спорт»
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