Станислав Поздняков: Решение об отставке Гануса принято на основе ведения финансовой деятельности

Сегодня в Олимпийском комитете России прошло общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства, на котором были рассмотрены рекомендации Наблюдательного совета РУСАДА и было принято решение об увольнении генерального директора организации Юрия Гануса.

Итоги собрания журналистам озвучили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

«По итогам отчета аудиторской компании и выявленных нарушений, наблюдательный совет РУСАДА дал рекомендации общему собранию отстранить Гануса от занимаемой должности.

Данное решение было принято исключительно на основе выявленных фактов ведения финансовой и административно-хозяйственной деятельности», – приводит слова Позднякова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, решение об отставке Гануса было принято единогласно. Ганус занимал должность генерального директора РУСАДА с 31 августа 2017 года.